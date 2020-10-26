Рижская школа им. Наталии Драудзини возобновит частично удаленный учебный процесс
Foto: F64

В Рижской средней школе Наталии Драудзини со следующей недели планируется возобновить частично удаленный учебный процесс, сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Проанализировав текущую ситуацию в школе, в том числе доступный трудоспособный педагогический ресурс, школа в течение недели после каникул продолжит работать удаленно, а затем возобновит частично очный учебный процесс.

В школе Наталии Драудзини выявлено более 100 случаев Covid -19, и на домашний карантин была отправлена вся школа.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Коронавирус Образование
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Wolt в Латвии празднует трехлетие!