Рижская школа им. Наталии Драудзини возобновит частично удаленный учебный процесс

В Рижской средней школе Наталии Драудзини со следующей недели планируется возобновить частично удаленный учебный процесс, сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы.

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Проанализировав текущую ситуацию в школе, в том числе доступный трудоспособный педагогический ресурс, школа в течение недели после каникул продолжит работать удаленно, а затем возобновит частично очный учебный процесс.

В школе Наталии Драудзини выявлено более 100 случаев Covid -19, и на домашний карантин была отправлена вся школа.