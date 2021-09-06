Рижская Восточная больница отменила из-за Covid-19 плановые операции

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) из-за Covid-19 объявила чрезвычайное положение и с этой недели на неопределенное время отменила плановые операции, сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.

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Чрезвычайное положение объявлено и в Даугавпилсской региональной больнице.

Врачи считают, что 194 госпитализированных пациента — это начало новой волны вируса.

Передача сообщила, что без кислородных масок обходятся только двое из 12 "ковидных" пациентов Клиники токсикологии и сепсиса. Они постепенно учатся самостоятельно дышать. Остальные подключены к оборудованию, и без дополнительного кислорода они бы умерли от удушья. Именно из-за этих пациентов в больнице была приостановлена ​​часть запланированных операций. Больные с диагнозом Covid-19 спят на койках интенсивной терапии, на которых пациенты обычно восстанавливаются после тяжелых операций.

"Очередня точка кризиса в RAKUS как минимум достигнута, и сегодня в группе оперативного управления мы приняли решение объявить чрезвычайную ситуацию в больнице", — сказал Имантс Паэглитис, председатель правления RAKUS.

Один операционный зал в больнице в понедельник, 6 сентября, вообще не открылся. Его сотрудники носят защитную одежду и работают с "ковидными" пациентами. "Узкое место — это врачи и медсестры реанимации, мы должны решить, в каком направлении направить этот ресурс. И мы вынуждены прекратить плановые операции или отложить их", — пояснил руководитель больницы.

Если ничего не изменится, RAKUS будет вынужден еще больше ограничить услуги. "Этого следовало ожидать. Мы находимся в самом начале этой волны", — сказал Олег Шуба, руководитель Клиники сепсиса.

Доля тяжелобольных пациентов с Covid-19 в больнице также резко изменилась из-за более заразного дельта-варианта вируса. До сих пор их было 10-12%, теперь — каждый пятый.

Никто из тяжелобольных, которые сейчас занимают две трети коек в реанимации, не был вакцинирован против Covid-19.

Тяжело больной Covid-19 может провести в такой постели до ста дней. Из-за занятых коек начнется настоящая сортировка пациентов. "Кого можем, кого не можем спасти. Это трагично не только для пациента, но и эмоционально сложно для врача. Потому что мы приходим к сортировке — кого мы можем принять в в реанимацию, а кого не можем , — сказал Шуба.

В RAKUS подчеркнули, что даже в чрезвычайной ситуации операции, спасающие жизни, откладываться не будут. Однако зачастую грань между срочной операцией и давно назревшей и столь же необходимой очень хрупка, говорится в передаче "Панорама".

С понедельника, 6 сентября, "ковидные" пациенты поступают также в Видземскую больницу в Валмиере и в Резекненскую больницу, сообщает LETA.