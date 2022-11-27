Рижские чиновники получили к праздникам надбавки на 460 тысяч евро

Работникам центральной администрации Рижского самоуправления выплачено 462 тысячи евро в качестве надбавок к государственным праздникам, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Указанная сумма в 462 тысячи евро была выплачена 420 работникам центральной администрации и учреждений города с особым статусом. Таким образом, в среднем на одного чиновника было выплачено 1100 евро до налогообложения.

Согласно оценке, в праздничные дни чиновникам Рижского самоуправления выплачивались премии в размере 55%, 65% или 75% месячной заработной платы.

Как пояснили агентству LETA в самоуправлении, по нормам закона, в соответствии с ежегодной оценкой деятельности и ее результатов, работникам один раз в год может выплачиваться премия, размер которой не должен превышать 75% от месячная зарплата.

В Рижском самоуправлении тщательно оценивается вклад каждого сотрудника и выполнение отдельных задач в достижении целей учреждения, отмечают в думе.