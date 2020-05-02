Рижские пенсионеры, которым одиноко и хочется поговорить, могут звонить по специальному телефону

Департамент благосостояния Рижской думы напоминает, что и во время чрезвычайной ситуации в Риге в прежнем режиме продолжает работать Центр звонков для пожилых людей. На звонки отвечают добровольцы, которых можно спросить о времени работы муниципальных учреждений, а еще — просто поговорить и получить эмоциональную поддержку.

По номерам телефонов 20224913, 25643438 и 29438355 можно звонить каждый рабочий день с 10.00 до 14.00. Чтобы пенсионеры не тратили свои деньги на звонок, им предлагают перезвонить.

"Дежурящие добровольцы не только предоставляют практическую информацию о времени работы рижских муниципальных учреждений и номерах телефонов этих учреждений, но и зачастую своей сердечностью и участливым отношением оказывают эмоциональную поддержку в моменты, когда у сениора нет никого, с кем можно было бы поговорить", — объяснила Лита Брице, представитель департамента.

Учитывая высокий риск социальной отчужденности именно среди пожилых людей, Департамент благосостояния Рижской думы призывает делиться информацией о Центре звонков для пожилых и быть отзывчивыми особенно в тех случаях, когда вы знаете лично человека, для которого эта информация является очень важной и может помочь в эмоционально трудный момент.