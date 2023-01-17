Рижские рекламные компании должны убрать провода, идущие по воздуху к рекламным объектам

Самоуправление поручило рекламным компаниям демонтировать провода, которые идут по воздуху к рекламным объектам, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Артур Кришкалнс, председатель правления компании KA pārvaldnieks, обслуживающей здания, сообщил агентству LETA, что многие рекламные стенды на остановках общественного транспорта угрожают безопасности людей. Часто электропроводка, подходящая к рекламным объектам, не имеет механической защиты, а иногда это воздушные кабели, идущие от ближайших объектов инфраструктуры. Это неэстетично и, что еще существеннее, опасно для жизни и здоровья идущих внизу людей, подчеркнул Кришкалнс.

В качестве примера он привел компанию JCDecaux Latvia. Из 493 их рекламных объектов в Риге — статичных стендов с освещением или щитов со сменной рекламой — к 140 объектам электричество подведено по воздуху. По существующим правилам нельзя строить линию кабелей, идущих по воздуху.

Департамент развития города Рижской думы проверил стенды, безопасность которых вызывала вопросы. Всем рекламным компаниям, объекты которых были подключены к электричеству идущими по воздуху проводами, разосланы предупреждения. Они должны убрать провода до 1 апреля 2023 года. Департамент в сотрудничестве с Rīgas gaismа будет следить за тем, чтобы работы по демонтажу были проведены в срок.