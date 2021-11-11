Рижские школы могут продлить "удаленку" еще на неделю

Ученики рижских муниципальных школ смогут продолжить очное обучение только с 22 ноября, а не с 15 ноября, как в других самоуправлениях Латвии. Об этом со ссылкой на собственную информацию сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также учитывался тот факт, что с 15 ноября до 17 ноября — всего лишь три учебных дня, после которых начнутся государственные праздники. После них дети вернутся за парты только 22 ноября.

По этой причине было решено, что в рижских школах с 15 по 17 ноября очное обучение продолжат только ученики 1 — 3 классов, а остальные классы продолжат обучение дистанционно. Очные же занятия для всех классов возобновятся лишь 22 ноября.