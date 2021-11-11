Рижские школы могут продлить "удаленку" еще на неделю
Foto: DELFI

Ученики рижских муниципальных школ смогут продолжить очное обучение только с 22 ноября, а не с 15 ноября, как в других самоуправлениях Латвии. Об этом со ссылкой на собственную информацию сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также учитывался тот факт, что с 15 ноября до 17 ноября — всего лишь три учебных дня, после которых начнутся государственные праздники. После них дети вернутся за парты только 22 ноября.

По этой причине было решено, что в рижских школах с 15 по 17 ноября очное обучение продолжат только ученики 1 — 3 классов, а остальные классы продолжат обучение дистанционно. Очные же занятия для всех классов возобновятся лишь 22 ноября.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Школа
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой