Рижский аэропорт возобновил работу почти на полную мощность
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Рижский международный аэропорт, закрытый из-за метели в пятницу вечером, в настоящее время возобновил работу почти на полную мощность, однако расписание рейсов все еще меняется, пока авиакомпании пытаются доставить к месту назначения пассажиров, чьи рейсы были задержаны, сообщила пресс-секретарь аэропорта Илзе Сална.

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Пассажирам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями для получения более подробной информации.

Как уже сообщалось, Рижский аэропорт, в котором вчера из-за снегопада была закрыта взлетно-посадочная полоса, постепенно возобновил использование взлетно-посадочной полосы в безопасном режиме с 6 утра субботы.

Изменения в воздушном сообщении, вызванные снегопадом, к субботе затронули в общей сложности 2569 пассажиров airBaltic, из которых 2055 вылетели по своим направлениям к середине дня, сообщила сегодня представитель авиакомпании Алисе Бетхере.

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LETA

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