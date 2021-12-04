Рижский аэропорт возобновил работу почти на полную мощность

Рижский международный аэропорт, закрытый из-за метели в пятницу вечером, в настоящее время возобновил работу почти на полную мощность, однако расписание рейсов все еще меняется, пока авиакомпании пытаются доставить к месту назначения пассажиров, чьи рейсы были задержаны, сообщила пресс-секретарь аэропорта Илзе Сална.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пассажирам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями для получения более подробной информации.

Как уже сообщалось, Рижский аэропорт, в котором вчера из-за снегопада была закрыта взлетно-посадочная полоса, постепенно возобновил использование взлетно-посадочной полосы в безопасном режиме с 6 утра субботы.

Изменения в воздушном сообщении, вызванные снегопадом, к субботе затронули в общей сложности 2569 пассажиров airBaltic, из которых 2055 вылетели по своим направлениям к середине дня, сообщила сегодня представитель авиакомпании Алисе Бетхере.