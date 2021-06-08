Рижский цирк получит 300 тысяч евро из средств на непредвиденные расходы
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Из средств на непредвиденные расходы выделено 300 тысяч евро на перестройку исторического здания Рижского цирка на улице Меркеля, 4. Такое решение приняло правительство, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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В марте этого года правительство поддержало выделение дополнительных средств министерствам на реализацию проектов по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией Covid-19. В рамках этой программы Министерство культуры запросило 22 млн евро на нужды профессиональных учреждений искусства и наследия. 1,4 миллиона из этих средств пойдут на перестройку цирка.

13 мая был заключен договор с победителем закупочного конкурса. Им стало объединение Aidaco Group, которое реконструирует здание за 3 873 650 евро. Работы будут включать в себя реконструкцию и обновление теплоизоляции и энергоэффективности здания, они должны завершиться через 15 месяцев.

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