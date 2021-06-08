Рижский цирк получит 300 тысяч евро из средств на непредвиденные расходы

Из средств на непредвиденные расходы выделено 300 тысяч евро на перестройку исторического здания Рижского цирка на улице Меркеля, 4. Такое решение приняло правительство, пишет портал Rus.Lsm.lv.
В марте этого года правительство поддержало выделение дополнительных средств министерствам на реализацию проектов по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией Covid-19. В рамках этой программы Министерство культуры запросило 22 млн евро на нужды профессиональных учреждений искусства и наследия. 1,4 миллиона из этих средств пойдут на перестройку цирка.
13 мая был заключен договор с победителем закупочного конкурса. Им стало объединение Aidaco Group, которое реконструирует здание за 3 873 650 евро. Работы будут включать в себя реконструкцию и обновление теплоизоляции и энергоэффективности здания, они должны завершиться через 15 месяцев.