Рижский цирк примет первых зрителей уже на Рождество

Здание Рижского цирка в историческом здании на улице Меркеля откроется для зрителей в декабре, сообщает rus.lsm.lv.

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"Сейчас в реконструируемом здании Рижского цирка на улице Меркеля проводятся работы по повышению энергоэффективности и многие другие: работы по укладке кровли, оборудование арены каркасными конструкциями и строительство балкона из CLT-панелей. Уже проведены инженерные коммуникации, идут отделочные работы, - сообщила член правления Рижского цирка Мара Павуле.

У нас пока что нет ни кресел, ни специального оборудования, над этим всем еще работаем, но уже можно сказать, что специально для рождественских праздников мы сделаем особое решение, чтобы уже принять первых зрителей. Арена будет готова, здание будет готово и мы рады принять гостей!".