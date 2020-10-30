Рижский департамент образования будет принимать анонимные сообщения о ситуации с Covid-19 в школах
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С понедельника, 2 ноября, при департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы будет работать телефон и адрес электронной почты для анонимных сообщений о ситуации с Covid-19 в учреждениях образования, сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента Марис Крастиньш.

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Он отметил, что это будет еще один способ, как обеспечить соблюдение эпидемиологических требований и уменьшить распространение Covid-19.

По телефону департамента 67026816 или электронной почте covidiksd@riga.lv могут анонимно обращаться родители, педагоги или технические работники, которые заметили несоблюдение эпидемиологических требований в учреждениях образования. Департамент полученную информацию рассмотрит и в случае необходимости примет меры.

Как отметил Крастиньш, такие сообщения помогут департаменту быстрее реагировать и ответственно организовать образовательный процесс.

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LETA

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