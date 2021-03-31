Рижский музей авиации переедет под Скулте
Foto: F64

Рижский музей авиации переедет на территорию возле автодороги V14 Скулте-Яунмаруме, принадлежащую аэропорту "Рига". Об этом агентству LETA рассказала представитель аэропорта Лаура Кулакова.

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Аэропорт окажет хозяину музея Виктору Талпсу помощь с благоустройством территории и перемещением экспонатов, однако потом он должен будет вернуть деньги, которые вложит аэропорт.

Дата перевозки экспонатов пока неизвестна.

Как сообщалось, до 21 марта Рижский музей авиации должен освободить территорию, которую он сейчас занимает — рядом с центральным зданием аэропорта "Рига". Там будет строиться технический ангар airBaltic и новая башня Rail Baltica и Latvijas gaisa satiksme. Талпс был официально предупрежден об этом за два года, а неофициально знал лет пять-шесть.

Музей авиации существует с 1997 года. В него входит около 50 экспонатов.

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Latvijas gaisa satiksme airBaltic Rail Baltica
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