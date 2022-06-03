Рижский общественный транспорт курсирует реже, чем в пандемию: Rīgas satiksme не хватает средств

Для того чтобы общественный транспорт в столице ходил чаще, муниципальному предприятию Rīgas satiksme не хватает 15-20 миллионов евро. В ответственном комитете Рижской думы осознают трудности, указывая на то, что проблема усугубляется ежедневной нехваткой 100 000 пассажиров и резким ростом цен. Неясно, сможет ли самоуправление помочь Rīgas satiksme, так как деньги нужны многим муниципальным компаниям. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Заболеваемость Covid-19 продолжает снижаться, и вот уже несколько месяцев почти все ограничения сняты, но тем не менее общественный транспорт в столице ходит реже, чем прошлой осенью, когда пандемия с каждым днем набирала обороты. Частота рейсов не устраивает городских активистов, которые протестовали также против невыполненных на этой неделе обещаний улучшить среду города.

В Rīgas satiksme сообщили, что по сравнению с сентябрем, количество рейсов сократилось на 16%. Для возобновления интенсивности компании не хватает примерно 20 миллионов евро.

"Сейчас мы можем разделить нехватку финансирования на две части. Одна из них напрямую связана с пробегом. Таким образом, это можно решить дополнительным количеством рейсов. Вторая, конечно, связана с удорожанием энергоресурсов. Мы предложили Рижской думе восстановить то количество рейсов, которое было в сентябре, но бюджет Rīgas satiksme был выделен в том объеме, который позволяет обеспечить лишь нынешнее количество рейсов", — пояснил руководитель Отдела маршрутной сети и перевозок Рейнис Аузиньш.

Глава Комитета сообщения и транспорта Рижской думы Олафс Пулкс пояснил, что самоуправление ежегодно выделяет предприятию около 120 миллионов евро, однако в этом году сумма была недостаточной из-за резкого роста цен. Перераспределить деньги в существующих проектах невозможно, поэтому остается ждать дотаций из городского бюджета.

Пок неизвестно, смогут ли городские власти помочь Rīgas satiksme, поскольку нехватку денег ощущают и другие муниципальные структуры, признал Пулкс. Он выразил надежду, что летом этот вопрос удастся решить. В то же время он заявил, что самоуправление реализует бюджет успешнее, чем это прогнозировалось, поэтому остаются излишки.

Несмотря на трудности, компания уже возобновила количество рейсов на уровне сентября прошлого года более чем на трети маршрутов.