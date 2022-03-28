Рижский порт: самый взрывоопасный объект Латвии тщательно охраняется
Foto: Publicitātes foto

В случае взрыва количество нитрата аммония, хранящееся на Riga Fertilizer terminal, способно стереть с земли часть Риги. Вопросы о безопасности терминала появились после того, как Европейский Союз применил санкции к расположенному в Рижском порту терминалу по перевалке удобрений и его совладельцу Дмитрию Мазепину. Latvijas avīze узнала, способно ли предприятие со счетом, замороженным в латвийском банке, позаботиться о необходимых мерах безопасности.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как заявили в Рижском свободном порту, формально для беспокойства о безопасности терминала оснований нет. Именно сейчас безопасности терминала уделяется большое внимание, заверяет управление порта.

Уже сообщалось, что Мазепин был включен в список санкций ЕС 9 марта, а уже 16 марта председатель правления Riga Fertilizer terminal и Ventamonjaks Артур Скадат заявил, что Мазепин больше не является бенефициаром компаний и с 1 марта его заменил некий Амир Атта Бидвал.

Это стало возможно, так как в списке владельцев зарегистрированной на Кипре Uralchem Freight Limited, которой принадлежат оба предприятия, произошли изменения, и одним из владельцев стала швейцарская Svizraa SA.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara