Рижский прайд закончится шествием в субботу: будут введены ограничения движения

В субботу, 3 июня, во время шествия в рамках Рижского прайда будет ограничено движение транспорта и закрыт Верманский сад, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Шествие начнется в 13 часов и пройдет по маршруту Верманский сад — улица Элизабетес — улица Бривибас — улица Бруниниеку — улица Тербатас — Верманский сад.

Водителям следует учитывать, что с 11.00 до 14.00 движение транспортных средств будет закрыто или отрегулировано на улице Тербатас от улицы Меркеля до улицы Матиса, на улице Бривибас от улицы Элизабетес до улицы Матиса, на улице Элизабетес от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Кришьяня Барона, на улице Дзирнаву от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Барона.

Предусмотрены ограничения движения на улице Блауманя от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Барона, на улице Лачплеша от улицы Базницас до улицы Кришьяня Барона, на улице Гертрудес от улицы Базницас до улицы Кришьяня Барона, на улице Акас от улицы Гертрудес до улицы Тербатас, на улице Мартас от улицы Тербатас до улицы Кришьяня Барона, на улице Стабу от улицы Базницас до улицы Кришьяня Барона, на улице Бруниниеку от улицы Базницас до улицы Кришьяня Барона и на улице Матиса от улицы Бривибас до улицы Тербатас.

Регулировать движение и следить за общественным порядком во время мероприятия будут Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция.

С вечера пятницы остановка и парковка на улицах, близких к месту проведения мероприятия, будет запрещена.

С учетом указаний полиции в субботу с 6.00 до 19.30 Верманский сад будет закрыт для пешеходов, за исключением участников мероприятия.

В свою очередь, муниципальное предприятие Rīgas satiksme в указанное время закроет находящиеся в его управлении автостоянки в упомянутых местах. При необходимости припаркованные автомобили будут перемещены на ближайшее разрешенное парковочное место.