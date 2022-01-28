Рижский Технический университет переходит на удаленное обучение до конца февраля

В период чрезвычайного положения с 31 января по 28 февраля занятия в Рижском техническом университете (РТУ) будут проходить удаленно, сообщается на сайте РТУ.

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Планируется, что освоение теоретических учебных курсов будет проходить удаленно. Те занятия, которые не могут быть проведены удаленно, например, лабораторные работы, будут перенесены на весенний семестр 2021/2022 учебного года.

Проректор РТУ по учебной работе Улдис Суковскис пояснил, что решение об удаленном обучении принято в связи с эпидемиологической безопасностью.

"Сейчас мы наблюдаем, как быстро в Латвии распространяется омикрон-штамм "Covid-19" — больных много, а число контактов растет еще быстрее, поэтому нормальный процесс очной учебы невозможен", — сказал Суковскис.

Он указал, что такая ситуация уже сложилась в школах, а в университете с большим количеством студентов риск намного выше.

Студенты и сотрудники, которые планируют приехать в университет, должны будут предъявить удостоверение студента или работника с голографической наклейкой, действующий ковид-сертификат и документ, удостоверяющий личность. Требование ковид-сертификата относится и к посетителям вуза.