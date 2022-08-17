Рижский зоопарк намерен привлекать миллион посетителей в год

Для реализации концепции развития Рижского национального зоопарка компания планирует привлекать миллион посетителей в год, сообщило в среду журналистам руководство SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Учитывая, что в 70-80-х годах прошлого века этот показатель был достигнут на 70%, руководство зоопарка считает цель вполне реальной.

Чтобы увеличить количество посетителей, компания разработает платформу электронной коммерции, которая сделает возможными виртуальные посещения зоопарка, а также будет работать над созданием четырехсезонного зоопарка. Это позволит увеличить количество посетителей в зимний сезон.

Как пояснил руководитель отдела маркетинга и развития бизнеса Ансис Эгле, важной целевой аудиторией зоопарка являются семьи с детьми. Поэтому будет разработано предложение для того, чтобы у этих посетителей появилась возможность и интерес провести в зоопарке не менее шести часов.

С этой целью планируется расширить образовательное предложение, а также создать зону развлечений и отдыха, которая разместится на новой недавно приобретенной территории в северной части зоопарка.

Руководитель отдела подбора персонала Гуна Калниня, в свою очередь, сообщила, что SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs планирует в будущем больше заботиться и о своих сотрудниках.

Впервые планируется установить для удобства сотрудников помещения для отдыха и гигиены, а также предложить конкурентоспособную и справедливую заработную плату.

Как сообщалось, Рижская дума утвердила концепцию развития зоопарка, которая предусматривает отказ от вольера для слонов, а в качестве главного животного зоопарка определяет белого носорога.

В качестве базовой в зоопарке будет создана экспозиция "Танзания". Этот вариант предусматривает перестройку существующего здания террариума и создание экспозиций для африканских животных из экваториальных лесов — мартышек диана и карликовых бегемотов, которые заменят имеющихся в коллекции бегемотов.

В этом регионе также обитает много других интересных видов, таких как африканские мягкотелые жабы, карликовые крокодилы Огове, лемуроподобные сенегальские галаго и другие.

В части африканской саванны, граничащей с Кишэзерсом, будет открыта экспозиция африканских пингвинов. Для этого будут использованы исторические бассейны для тюленей и вид на озеро в качестве фона. В природе африканские пингвины обитают в прибрежных водах Восточной и Южной Африки. Пингвины очень популярны среди посетителей зоопарков всего мира.

Поэтому авторы плана надеются, что экспозиция пингвинов в Рижском зоопарке станет любимой у посетителей. Планируется включить элементы, которые сделают наблюдение за пингвинами еще более интересным, например, возможность заглянуть в места их гнездования и проследить за подводной жизнью пингвинов через стекло.

На территории рядом с африканской саванной запланированы вольеры для белых носорогов. Наряду с носорогами посетителям покажут и гепардов, которые также обитают в дикой природе в африканских саваннах. Это инновационный новый тип экспозиции, так как все виды будут обитать в одном пространстве, не будучи разделены физическими барьерами. Поэтому посетители смогут наблюдать за взаимоотношениями и взаимодействием разных животных.

Общий объем инвестиций в реализацию этого плана предусмотрен в размере 45 млн евро.

Общий объем инвестиций в преобразование зоопарка составит 45 млн евро.