Рижским пенсионерам планируют разрешить бесплатный проезд с 10 до 15 часов

Рижская дума планирует в ближайшее время возобновить льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, при этом определив конкретные часы для их использования, гласит имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

На данный момент планируется, что пенсионеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте с 10:00 до 15:00, когда поток пассажиров меньше.

Решение по этому вопросу временная администрация, возможно, примет в пятницу, 29 мая, хотя пока этот вопрос не включен в повестку заседания.

На данный момент э-талонами владеют более 80 тыс. пенсионеров, которым полагается 100-процентная скидка на проезд.

Как сообщалось, для ограничения распространения "Covid-19" временная администрация Рижской думы с 27 марта отменила часть льгот на проезд в общественном транспорте, в том числе льготы для пенсионеров.