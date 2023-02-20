Рижское 1-е и Даугавпилсское отделения PMLP будут работать по субботам

В целях повышения доступности услуг Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) приняло решение, что Рижское 1-е отделение отработает три субботы, а Даугавпилсское отделение — одну субботу.

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Рижское 1-е отделение будет оформлять и выдавать документы, удостоверяющие личность граждан и неграждан — паспорта и eID-карты — как вы порядке живой очереди, так и по записи, три субботы. 1-е отделение в Риге будет работать 25 февраля, 11 марта и 25 марта с 8.00 до 15.00.

При получении услуги в порядке "живой очереди" будет выдаваться определенное количество номерков. Каждый клиент с номерком обслужат согласно этой очередности — после тех, кто пришел по записи. Также приоритет будет у родителей с детьми, сениоров и людей с тяжелыми проблемами здоровья. Эти группы населения призывают записываться предварительно по телефонам 67829715 и 67829750.

В Даугавпилсском отделении паспорта и eID-карты граждан и неграждан могут быть выданы в порядке живой очереди в субботу, 25 февраля, с с 8:00 до 15:00

"Наш приоритет — обеспечить выход из кризиса, чтобы как можно быстрее сократить очереди на выдачу и получение документов. Работа по определенным субботам — это только часть решений, которые мы внедрим в ближайшее время, чтобы быстро повысить доступность сервиса", — подчеркивает глава PMLP Майра Розе.

Во все субботы отстоять очередь на оформление или получение документов можно будет также дистанционно с помощью мобильного приложения Qticket. Таким образом, клиенты могут экономить время и прийти в отделение только тогда, когда приближается время обслуживания.

PMLP напоминает: для успешного получения услуг при замене нового паспорта и/или карты eID необходимо иметь при себе старый документ, удостоверяющий личность, который необходимо будет сдать в отделение.

Также обращаем внимание клиентов на то, что услуга оформления и выдачи вида на жительство по субботам предоставляться не будет.