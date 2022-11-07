Рижское кафе Leningrad сменит название и адрес

Кафе альтернативной культуры Leningrad, находящиеся на углу улицы Кр. Валдемара и бульвара Райниса, переезжает и меняет название. По этой причине кафе запускает музыкальный фестиваль закрытия.

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Как напомнили Delfi владельцы кафе, площадка альтернативной культуры действовала восемь лет в здании на пересечении улицы Кр. Валдемара и бульвара Райниса. Но уже в декабре этого года кафе переедет. Куда и по каким названием будет в дальнейшем работать кафе, пока держится в секрете.

Первое кафе Leningrad проработало шесть лет на улице Калею в Старой Риге, а это значит, что в марте следующего года культурному центру исполнится 15 лет. На угол ул. Валдемара и бульвара Райниса кафе переехало в 2014 году.

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"Мы прошли долгий путь в поддержке альтернативной культуры, но не собираемся останавливаться на достигнутом", — подчеркивает Хербе, один из совладельцев кафе и участник панк-рок-группы Rīta stienis: "Закрытие существующего кафе просто означает изменения. В свое время мы начинали с небольшого альтернативного места в Старой Риге, потом делали перестройку на улице Кр. Валдемара, но теперь пойдем в направлении возрождения на новом месте, где вечеринки будут еще масштабнее. Мы также продолжим предлагать возможность творчески проявить себя в нашем кафе представителям культурных сфер и жанров, а также сохраним статус туристического объекта, объясняющего историю".

До 25 ноября в кафе Leningrad будут проходить концерты. С программой фестиваля закрытия можно ознакомиться здесь.