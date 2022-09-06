Рижское самоуправление не может заставить посольство России поменять вывеску с названием улицы

Рижское самоуправление не может заставить посольство Российской Федерации в Латвии заменить на здании табличку с названием улицы.

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Как уже сообщалось ранее, после вторжения российских войск на территорию Украины Рижская дума приняла решение переименовать часть ул.Антонияс, на которой размещается здание посольства РФ, в улицу Независимости Украины.

В РД пояснили, что подготовили соответствующие таблички с новым названием улицы,а также передали их Консульскому департаменту МИД Латвии, который мог попросить, чтобы посольство России установило таблички на здании.

Самоуправление не имеет право наказать посольство за то, что оно не заменило таблички, т. к. это не позволяет Венская конвенция о дипломатических связях.

РД уже проинформировала МИД Латвии о том, что в течение отведенных трех месяцев посольство РФ так и не заменило таблички.

Владельцам других зданий на этой улице, которые вовремя не поменяли таблички, вынесли предупреждение, также за это предусмотрен штраф в размере от 10 до 150 евро.