Рижское самоуправление ждет решения от государства по вопросу сноса Памятника освободителям

Самоуправление по вопросу о будущем памятника советским воинам в парке Победы в Риге ждет решения от государства, заявил в программе TV3 "900 секунд" исполнительный директор столичного самоуправления Янис Ланге.

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Комментируя возможный снос памятника, он подчеркнул, что все должно происходить последовательно и, в первую очередь, должно быть решение государства.

"Рижское самоуправление, со своей стороны, готово сотрудничать, организовать конкурс идей на лучшее решение для этого земельного участка", - сказал Ланге, добавив, что самоуправление готово "идти вперед".

Представитель самоуправления уточнил, что территория принадлежит самоуправлению, поэтому по идее оно и должно финансировать работы, но дума ожидает, что государство также будет финансово участвовать.

Уже сообщалось, что коалиция поддержала поправки к закону, направленные на устранение правовых препятствий для сноса памятника освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Пардаугаве.