Рижское самоуправление ждет решения от государства по вопросу сноса Памятника освободителям
Foto: DELFI

Самоуправление по вопросу о будущем памятника советским воинам в парке Победы в Риге ждет решения от государства, заявил в программе TV3 "900 секунд" исполнительный директор столичного самоуправления Янис Ланге.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Комментируя возможный снос памятника, он подчеркнул, что все должно происходить последовательно и, в первую очередь, должно быть решение государства.

"Рижское самоуправление, со своей стороны, готово сотрудничать, организовать конкурс идей на лучшее решение для этого земельного участка", - сказал Ланге, добавив, что самоуправление готово "идти вперед".

Представитель самоуправления уточнил, что территория принадлежит самоуправлению, поэтому по идее оно и должно финансировать работы, но дума ожидает, что государство также будет финансово участвовать.

Уже сообщалось, что коалиция поддержала поправки к закону, направленные на устранение правовых препятствий для сноса памятника освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Пардаугаве.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина