Рижскому кафе, где работали люди с инвалидностью, отказано в помощи государства

Служба госдоходов отказала в пособии за простой рижскому кафе RB Cafe, большую часть сотрудников которого составляют люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщил глава кафе Марис Гравис.

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По его словам, отказ обоснован тем, что доходы предприятия в марте этого года значительно превышали доходы в марте прошлого года, когда кафе только начало свою работу, а сотрудники работали по собственной инициативе, получая символическую плату.

RB Cafe открылось в июне прошлого года. Отметим, реализовать идею удалось благодаря государственной поддержке — гранту ALTUM.

Как уже сообщалось, что RB Cafe в условиях вызванного пандемией COVID-19 кризиса пришлось полностью остановить свою деятельность. В заведении работали 12 человек. Некоторые из них были уволены, другие — отправлены в неоплачиваемый отпуск.

RB Cafe — особенное место для особенных людей. Это кондитерская, куда могли устроиться на работу люди с ограниченными возможностями, где они могли зарабатывать деньги, интегрироваться в общество и развиваться.