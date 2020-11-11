Рижскую телебашню подсветят к 18 ноября

C 11 по 21 ноября Рижская телебашня на Закюсале будет освещаться специальной праздничной подсветкой, сообщили агентству LETA в Латвийском государственном телерадиоцентре.

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Лучи света после установки оборудования будут светить от подножия башни и взаимодействовать с другой техникой освещения, которую закрепили на высоте более 100 метров.

Рижская телебашня на Закюсале подсвечивается каждый год во время ноябрьских государственных праздников. В этом году башня будет освещаться дольше, чем в другие годы, — с 11 по 21 ноября. Утром 18 ноября на телебашне будет поднят государственный флаг.

Впервые символ государства на Рижской телебашне был поднят в 2014 году. С тех пор флаг поднимают ежегодно на 4 мая и 18 ноября.

Флаги размером 3 на 6 метров будут подняты также на телебашнях в Резекне, Даугавпилсе, Валмиере, Тукумсе, Сабиле, Дуналке, Сигулде, Улброке, Кулдиге, Лиепае, Вентспилсе, Виляны, Прейли, Ливаны, Виесите и Елгаве, а также в Риге на ул. Эрглю.