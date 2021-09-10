RNP готов к отопительному сезону, малообеспеченные рижане получат социальную помощь

Оценив портфель должников, на предприятии Rīgas namu pārvalnieks пришли к выводу, что большинство домов осенью будут подключены к отоплению, сообщили на предприятии.

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Анализируя финансовые показатели, особенно учитывалась ситуация с долгами клиентов за прошлый отопительный сезон, а также динамика снижения долга за 2020/2021 отопительный сезон, когда RNP принял решение покрыть долги клиентов за теплоэнергию, полученную в предыдущем сезоне.

Согласно метеорологическим прогнозам, ожидается, что подключение к отоплению начнется в начале октября. RNP внимательно следит за погодными условиями, и если резко похолодает, отопительный сезон может начаться быстрее. Все подготовительные работы уже проведены.

Уже 15 сентября отопление будет подключено к одному из многоквартирных домов, который подал соответствующее заявление. Раньше сезона отопление может быть включено в тех домах, которые полностью рассчитались за услуги теплоэнергии в прошлом отопительном сезоне и подали общее решение о подключении дома к теплу.

По-прежнему не теряет своей актуальности вопрос, как обеспечить дом теплом, если платежная дисциплина меньше 70%. На балансе RNP около двухсот зданий, с которыми запланировано дополнительное общение, чтобы снизить объем долговых обязательств и не возникло задержек с подключением к отоплению.

Учитывая, что приближается отопительный сезон, а осенью ожидается повышение тарифов на отопление, Рижская дума напоминает, что малообеспеченные и нищие рижане могут обратиться за помощью в Социальную службу. Жилищное пособие предоставляют для покрытия аренды и обслуживания или для оплаты услуг, связанных с использованием жилого помещения.

В мае этого года введено новое пособие, предназначенное для уплаты долгов, связанных с использованием жилья. Его могут получить лица, задекларированные в Риге, проживающие по указанному в заявлении адресу и признанные малообеспеченными или нищими.