RNP: из-за должников осенью могут возникнуть проблемы с подключением к отоплению

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) призывает незамедлительно изменить регулирование, регламентирующее подключение к отоплению. В противном случае уже осенью могут возникнуть проблемы с подключением жителей Риги к отоплению, сообщили на предприятии.

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В компании указывают, что в течение последнего года неоднократно обращались к Министерству экономики с просьбой как можно быстрее найти решение, что делать с долгами жильцов. Однако работу над этим вопросом планируется начать лишь в сентябре — месяце, когда дома начинают подключать к отоплению.

"Задача каждого управляющего - сделать все, чтобы клиенты получили услугу, однако нынешние нормативные акты таковы, что фактически за взаимные расчеты отвечает не поставщик услуги и ее получатель, а посредник. По непонятным для меня причинам долги аккумулируются у посредника, а поставщик услуги в Риге в ультимативной услуге можно сообщить, что из-за отдельных неплательщиков к отоплению не будет подключен весь дом", - говорит председатель правления RNP Роналдс Нейманис.

По словам Нейманиса, решение проблемы не может ждать еще год или два. До отопительного сезона осталось 2-3 месяца и решать вопрос в сентябре будет уже поздно.

На конец предыдущего отопительного сезона рижане остались должны предприятию Rīgas Siltums 3,5 млн евро. Из этой суммы 2,27 млн евро не заплатил клиенты RNP. В свою очередь, из 2616 домов, которые обслуживает RNP и которые подключены к центральной системе отопления, долгов не было только у 45 домов. В обслуживающей компании подчеркивают: если нормативные акты не изменят, то велик риск того, что в следующем отопительном сезоне жители Риги останутся с холодными батареями - прошлый год RNP закончил с убытками и предприятия не сможет оплачивать авансом за свой счет долги клиентов.