RNP: из-за ошибки поставщика клиенты заплатили за электроэнергию больше, чем должны

В связи с неточностями в размере тарифа, связанными с ошибочной информацией поставщика, клиенты Rīgas namu pārvaldnieks переплатили за декабрьское потребление электричества общего пользования.

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Информация об ошибке в размере тарифа была получена уже после рассылки счетов, поэтому перерасчет за электричество общего пользования будет сделан следующем месяце - общую часть счета уменьшат на ошибочную сумму. В свою очередь для владельцев квартир в домах, которым индивидуальная электроэнергия поставляется при посредничестве управляющего, новый исправленный счет подготовят уже в этом месяце.

Для большинства клиентов сумма ошибки варьируется в пределах 2-3 евро.

Для домов, чьи жильцы также получают индивидуальную услугу электроснабжения ТЕТ через управляющего, сумма коррекции намного больше. Скорректированная плата за электроэнергию в декабре составляет 0,26391 евро/кВтч без НДС, плата за обслуживание 0,01314 евро/кВтч без НДС. Для этой категории клиентов новые счета выпишут уже на этой неделе.

RNP приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.