RNP подключил отопление более чем половине управляемых компанией домов

Муниципальное ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) подключило отопление более чем половине домов, которыми управляет предприятие, сообщила представитель RNP Уна Греневица.

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С учетом погодных условий, а также долгосрочного прогноза погоды, который предполагает понижение температуры, RNP в начале недели приняло решение о подключении отопления.

Работы по подключению отопления будут продолжены и в предстоящие выходные, чтобы обеспечить теплом все дома. Работы по стабилизации системы отопления могут длиться две недели после подключения здания, а в некоторых случаях и до четырех недель.

Отопление подключается на основании долгосрочных прогнозов погоды во избежание необоснованного замерзания жильцов многоквартирных домов и применения электроотопительного оборудования, мощность которого не соответствует системам электроустановок домов, сообщает RNP.

Подключение отопления происходит по заранее разработанному плану, который будет полностью завершен в конце недели, поэтому заявки о недостаточной интенсивности отопления RNP просит подавать со следующей недели, когда подключение будет полностью завершено и начнется стабилизация систем отопления.

RNP планирует снизить температуру отопления в управляемых домах на 1-2 градуса, чтобы сократить расходы примерно на 5% - 10%. Собственники квартир могут большинством голосов принять совместное решение о том, чтобы температура не снижалась.

Дома оборудованы автоматическими отопительными приборами, которые реагируют на температуру наружного воздуха, при достижении плюс 12 градусов подача тепла прекращается, поэтому не нужно беспокоиться, когда радиаторы остывают при повышении температуры воздуха.

Исторически чаще всего подключение отопления происходило в середине октября, хотя бывали годы, когда это происходило и во второй половине октября. В этом году первым домам RNP отопление было подано 3 октября, после того как уполномоченные лица домов представили совместные решения жильцов о подключении тепла.