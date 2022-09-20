RNP призывает Rīgas siltums предлагать домам графики подключения отопления

SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) призывает АО Rīgas siltums договариваться с домоуправляющими о графике подключения отопления в многоквартирных жилых домах, сообщает агентство LETA.

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Подход, при котором дома подключаются к отоплению только, если в течение трех суток средняя температура воздуха не превышала 8 градусов, критичен. Это необоснованное ограничение, поскольку сам процесс подключения домов к отоплению, к примеру, когда речь идет о таком крупном предприятии как RNP, занимает неделю.

Важная фаза начала отопительного сезона — стабилизация отопительных систем всех домов для обеспечения во всех квартирах необходимой температуры. Эти работы проводятся уже после подключения отопления и могут длиться еще две недели.

Чтобы не создалась ситуации, когда при сравнительно холодной погоде, многим владельцам квартир приходится еще ждать начала отопительного сезона, находясь дома в некомфортных условиях, Rīgas siltums должен договориться с домоуправляющими о подключении отопления, опираясь на долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды, а не на среднюю температуру за трое суток, подчеркивает RNP.

Тот факт, что действующие нормативные акты неэффективны в борьбе с неплательщиками, создают дополнительные трудности для всех руководителей, не должен служить оправданием для отказа в предоставлении услуг теплоснабжения клиентам, добросовестно оплачивающим полученные услуги, считает RNP.

"Мы осознаем, что в этой сложной геополитической ситуации подключение отопления — чувствительный вопрос, поскольку расходы на отопление будут невиданно высокими и нам всем нужно думать, как экономить и теплоэнергию, и другие ресурсы. Однако у всех вовлеченных сторон должна быть ясность к тому моменту, когда централизованное теплоснабжение будет подключено, чтобы избежать различных спекуляций, несоблюдения приговора Верховного суда и недопущения необоснованного замерзания людей в своих квартирах. Поэтому я призываю представителей руководства Rīgas siltums к конструктивному сотрудничеству и диалогу", — сказал председатель правления RNP Роналдс Нейманис.

RNP технически готов начать отопительный сезон. Теплосети большинства домов с централизованным отоплением готовы к этому технически с 1 сентября. Ремонтные работы продолжаются в отдельных теплоузлах, но все работы предусмотрено завершить к началу отопительного сезона.

В домах RNP планируется снизить температуру отопления на 1-2 градуса, чтобы снизить расходы примерно на 5-10%. К тому же владельцы квартир могут большинством голосовать проголосовать за то, чтобы температура не снижалась.

В то же время правительство во вторник, 20 сентября, постановило временно снизить температуру воздуха в помещениях, установив ее на уровне не выше плюс 19 градусов.