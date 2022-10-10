RNP просит компании, управляющие отходами, не применять штрафы за просрочку платежа

В экономически сложной ситуации Rīgas namu pārvaldnieks призвал предприятия по управлению отходами не применять договорные штрафы и проценты за просрочку платежа, чтобы поддержать клиентов и снизить финансовые риски.

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Значительный рост цен на энергоресурсы и тарифов на коммунальные услуги затронул всех потребителей, и важно сохранить возможность для всех потребителей оплачивать полученные услуги, даже если платеж задерживается по разным причинам, сообщает RNP. В предприятии отмечают, что в период чрезвычайной ситуации в Латвии, когда проценты за просрочку не применялись, платежная дисциплина не ухудшилась, а даже улучшилась.

За последние 2 года RNP проделал значительную работу по сокращению общего долга. Благодаря высокой платежной дисциплине сумма долгов стала сокращаться, и сейчас задолженность домов, находящихся в управлении RNP, является исторически самой низкой.

С 1 сентября и RNP, и Rīgas ūdens вводят неприменение штрафов за просрочку платежа.С начала отопительного сезона Rīgas siltums также не начисляет своим клиентам штрафы за просрочку платежа.

Похожая ситуация происходила весной 2020 года и осенью 2021 года, когда в связи с кризисом Covid-19 капитальные сообщества приняли решение приостановить начисление штрафов и за просрочку.

RNP напоминает, что самый эффективный способ снизить трату на управление отходами — сортировать мусор.

Сортированный мусор (бумага, металл, пластмасса и стекло) вывозится бесплатно, а сортированный биомусор — по сниженному тарифу.