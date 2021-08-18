Из-за недостатков рынка муниципальная компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) рассматривает возможность создать собственный отдел по обслуживанию и ремонту лифтов, сообщил Delfi представитель RNP Кристс Лейшкалнс.

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Решение принято в связи с тем, что за последние 12 месяцев три закупки услуг по ремонту лифтов закончились без результата или были прерваны. "Это значит, что RNP не может положиться на участников свободного рынка, чтобы закупать эти услуги у внешних поставщиков", — указал Лейшкалнс. В то же время правление фирмы обязалось не допустить повторение ситуации, когда несколько десятков лифтов не работали. В июле 2020 года в 33 домах RNP не работали лифты.

Председатель правления RNP Роландс Нейманис считает, что клиенты домоуправления стали заложниками:

"Прежние закупки, которые закончились без результата, наглядно демонстрируют, что небольшая группа предприятий пытается разделить сферы влияния, в результате чего клиенты RNP становятся заложниками. В прошлом году, во время работы временного правления, им это частично удалось", — заявил Нейманис пообещав, что нынешнее правление этого не допустит. "Если и в дальнейшем процедуры закупок будут без результата, мы создадим свой отдел по обслуживанию лифтов в зданиях RNP."

Предприятие связывает административное дело Бюро по надзору за закупками о закупке RNP с попытками одного из претендентов повлиять на исход конкурса.

На данный момент лифты временно обслуживает фирма "Liftu alianse".