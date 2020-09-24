RNP в этом году выполнит только половину запланированных ремонтных работ
Foto: F64

Муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) в этом году выполнит только половину запланированных ремонтных работ, заявил в интервью агентству LЕТА назначенный в начале сентября председатель правления RNP Роналд Нейманис.

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Чтобы лучше понять, какова ситуация на предприятии, был проведен анализ аудиторского заключения, и обнаружились проблемы с закупками. Прежнее временное правление, видя недобросовестность в организации закупок, приостановило их, сказал Нейманис. Это в свою очередь привело к задержке ремонтных работ. Обычно средства на ремонты осваивались на 80%, в этом году будет 50%.

"Однако я хочу успокоить жильцов - предусмотренные на ремонт деньги никуда не денутся, ремонт состоится и деньги будут потрачены на ремонт, только позже", - сказал Нейманис.

Руководитель RNP признал, что большинство домов, которыми управляет домоуправление, находятся в плохом техническом состоянии.

"К сожалению, для того, чтобы решать этот вопрос комплексно, необходимы большие финансовые средства. У домов образуются накопления, но слишком медленно. Если накопления на один дом - 28 000 евро, это выше среднего, но все равно это слишком маленькая сумма, чтобы внести существенные улучшения. Одно из решений - различные фонды ЕС, которые помогают, например, утеплить дома. Но это только утепление, на эти деньги нельзя решить другие проблемы, например, с элементами конструкции дома", - сказал Нейманис.

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LETA

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LETA

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