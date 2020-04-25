RNP за работу в условиях кризиса предоставит сотрудникам 30-процентные доплаты

За работу в условиях вызванного "Covid-19" кризиса муниципальная компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) отдельным категориям работников планирует предоставить доплаты в размере 30% от зарплаты, сообщили агентству LETA а компании.

За работу с 1 апреля доплаты получат две категории работников - электрики аварийной службы и санитарные техники, потому что именно эти работники для устранения аварийных ситуаций должны заходить в квартиры и общаться с жильцами.

Сейчас планируется, что доплаты получат несколько десятков работников.

"Принимая во внимание специфику работы и изменения в объеме проводимых работ, не исключено, что список должностных групп, которым причитается доплата за работу в чрезвычайных условиях, будет дополнен", - заявляет RNP.

Как сообщалось, в 10 из 15 компаний, где Рижское самоуправление является держателем долей капитала, доплаты за работу в условиях распространения "Covid-19" не предоставлялись.

Рижский центр здоровья, Рижская 2-я больница и Рижский роддом произведут доплаты в соответствии с распоряжением Минздрава.

В свою очередь ООО Rīgas satiksme 127 сотрудникам за работу во время кризиса "Covid-19" предоставила доплаты на общую сумму 18 918 евро.