RNP закрывает второй в этом году центр обслуживания клиентов

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) с 1 марта закрывает Центр обслуживания клиентов в Старой Риге, на улице Кунгу, 7/9. Указанный центр располагается в помещении центра приема посетителей Рижской думы.

Заметим, что это второй Центр обслуживания клиентов RNP, который будет закрыт с начала текущего года. Ранее был ликвидирован центр в Болдерае, на улице Гобас, 6а.

В RNP также отмечают, что в центре Риги по-прежнему будут открыты центры на улице Бривибас, 49/53 и улице А.Чака, 42.

Решение о закрытии центром принято для оптимизации и улучшения качества обслуживания клиентов.