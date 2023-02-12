Роботы для дисциплины? Больницы внедряют виртуальных помощников, чтобы напомнить пациентам о визитах к врачу

Несколько десятков тысяч пациентов в год не могут попасть к врачу вовремя из-за того, что человек в очереди перед ними не приходит на ранее запланированный прием. И количество таких пропущенных посещений доходит до 20%. Потери для медицинских учреждений, очереди на прием к пациентам. Для предотвращения таких ​​ситуаций, сотрудники некоторых больниц звонят и напоминают о визите, но это дорого, поэтому сейчас медучреждения думают о внедрении роботов, пишет LSM.lv.

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Так, в Рижской 1-й больнице работает робот, который звонит пациентам и отправляет им текстовые сообщения. Робот работает уже несколько лет и позволил сократить количество пропустивших прием пациентов до 3%.

"Роботизированные системы не имеют человеческого фактора, они делают эту работу 24/7, и еще тот объем — робот может отправить от 8 до 10 текстовых сообщений в секунду, человек никогда не сможет сделать такой объем, и если мы подсчитаем, что каждый день мы оказываем услуги 1200-1500 людям, то чтобы физически взять трубку, позвонить, получается, что девять человек делают это на протяжении восьми часов, что является большим ресурсом", — сказал руководитель Отдела развития услуг Рижской 1-й больницы Алексей Молчанов.

Неявка на заявленные визиты — это потеря для медицинских учреждений, но самая главная проблема заключается в том, что другой пациент не использует возможность получить помощь раньше.

Как сообщил председатель правления Екабпилсской региональной больницы Эрвинс Кейшс, примерно 15-20% приемов не посещаются. По его словам, на платные визиты люди приходят чаще, об этом свидетельствует статистика.

В свою очередь, в Зиемелькурземской региональной больнице доля непосещенных визитов составляет 3-4%.

Количество непосещенных визитов и неоказанных услуг может достигать нескольких десятков тысяч мест в год. Например, в Видземской больнице в прошлом году их было 8000.

Большинство медицинских учреждений рассматривают необходимость внедрения роботизированных систем как важную задачу в этом году, кроме того, на эту услугу можно получить деньги из фондов Европейского союза.

Пока другие медучреждения еще оценивают возможности цифровизации, Рижская 1-я больница обещает в ближайшие несколько недель запустить виртуального помощника Майю, которая сможет не только принимать или отменять заявки на посещение, но и отвечать на другие вопросы.