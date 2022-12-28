Роботы заменят людей? Даугавпилс может отказаться от кондукторов в общественном транспорте

Повышение минимальной зарплаты в Даугавпилсе заставляет думать об отказе от трамвайных кондукторов, чтобы перейти на умные технологии в общественном транспорте. Об этом пишет LSM.lv.

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Более 100 кондукторов ежедневно ездят в автобусах и трамваях Daugavpils satiksme, собирают деньги, продают билеты и проверяют месячные проездные. Хотя цена билета за поездку в городском транспорте в этом году выросла с 50 до 70 центов, недостатка в пассажирах нет. Особенно на 1-м трамвайном маршруте.

В октябре этого года Даугавпилсская дума уже приняла решение об увеличении дотаций для Daugavpils satiksme на 126 тысяч евро с целью повышения зарплат самых низкооплачиваемых сотрудников — водителей общественного транспорта, кондукторов и технических работников. Однако, по словам кондукторов, зарплаты по-прежнему недостаточно.

"При таких ценах у нас очень низкая зарплата, многим сейчас трудно жить", — отметила одна из опрошенных кондукторов.

С новым годом возрастет и нагрузка на бюджет самоуправления, и придется думать, как действовать, признал мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие").

"В Daugavpils satiksme при минимальной месячной зарплате, особенно у кондукторов, затраты на зарплаты увеличатся. Вопрос в том, какие ИТ-решения или другие меры внедрить, как мы можем в большей мере упорядочить эти средства. Начата работа, например, над картой горожанина. Сейчас только затраты на кондукторов составляют один миллион евро, в следующем году они составят уже полтора миллиона евро. Конечно, нужно смотреть, там есть настоящие, живые люди, кто-то пойдет к контроллерам, кому-то предложим другие формы переквалификации", — пояснил Элксниньш.

Кондукторы осторожны, часто обсуждают между собой возможности ликвидации своей должности, поскольку этот вопрос поднимался в городе неоднократно, однако решение так и не было принято. Способ заменить кондукторов — ввести электронную систему учета в общественном транспорте.

"Сейчас, например, в супермаркетах уже есть кассы самообслуживания, и понятно, что, двигаясь вместе с прогрессом, мы обязательно потеряем какие-то специальности, которые, возможно, больше не будут нужны", — заявил куратор транспортной отрасли и первый заместитель мэра Даугавпилса Алексей Васильев (РСЛ).

"В данный момент мы делаем все необходимое. Мы посмотрели предложения претендентов и думаем, сколько денег нам нужно будет вложить в это. Только единоразовое изготовление карты будет стоить около 150 тысяч евро. Нужно еще подготовить программы, устройства, которые могли бы читать эти карты", — продолжил Васильев.

Пассажиры по-разному оценивают предстоящие изменения. Одни привыкли к возможности купить билет в транспорте, другие считают электронный способ оплаты более удобным и выгодным для городского бюджета.

"Еще для самоуправления важно не дублировать свою инициативу, поскольку с мая следующего года в Латвии станет обязательной ID-карта, важно понять, как ее успешно интегрировать в создание карты горожанина. В любом случае, процесс не будет быстрым", — подчеркнул Васильев.

В думе пообещали, что даже после введения новой системы кондукторы все равно будут работать, так как потребуется не менее двух месяцев для полного внедрения новой системы, чтобы люди к ней привыкли.

Часть кондукторов, которые останутся без работы, уже в пенсионном возрасте, поэтому они не лишатся единственного источника средств к существованию, заявили в муниципалитете. Остальные либо станут контролерами в общественном транспорте, так как эта вакансия все равно будет нужна, либо сменят квалификацию в Государственном агентстве занятости.