Родителей просят проверить заявления о приеме ребенка в детский сад

Поскольку в мае начинается набор групп в дошкольные образовательные учреждения Риги, Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы призывает родителей проверить заявления о регистрации детей в муниципальных детских садах на портале услуг Рижского самоуправления eriga.lv, и, при необходимости, обновить контактную информацию, желаемое время начала обучения и другие важные данные.
Департамент обращает внимание, что с 18 мая по 31 августа при составлении списков претендентов на новый учебный год будут приглашаться дети, у которых предпочтительное время начала обучения указано до 1 сентября 2020 года.
Департамент напоминает, что у родителей до включения ребенка в список претендентов есть возможность изменить желаемое время начала обучения.
В 34-м пункте обязательных правил Рижской думы № 191 "Порядок, в котором Рижское городское самоуправление реализует функцию дошкольного образования" указано, что в список претендентов на место муниципальном учебном учреждении включают только детей:
- которым до 1 сентября соответствующего года или до даты составления списка исполнилось полтора года, если муниципальное учебное учреждение начинает принимать детей с возраста 1,5 года;
- которым в соответствующем календарном году исполняется полных три года, если муниципальное учебное учреждение начинает принимать детей с трех лет;
- родитель или законный представитель которых в заявлении отметил, что хочет получать услугу дошкольного образования в муниципальном учебном учреждении.