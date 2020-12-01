Родители задолжали госфонду алименты на 300 млн евро

Число родителей, за которых средства на содержание детей (алименты) выплачивает специальный государственный фонд гарантий, выросло на 1000 человек, а сумма долга составляет 300 млн евро, сообщает Латвийское радио.

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Впрочем, и сумма возвращенных долгов продолжает расти. За год эта цифра выросла на 7%, говорит руководитель юридического отдела Uzturlīdzekļu garantiju fonds Линда Спаране.

По ее словам, несмотря на кризис, вызванный распространением Covid-19, ежемесячно удается вернуть около 1 млн евро.

Представитель фонда также заметила, что у долгов по алиментам нет срока давности, поэтому их и удается взыскать.