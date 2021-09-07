Родителям школьников, ушедших на "удаленку", этой осенью пособие не полагается

В случае, если из-за вспышки Covid-19 отдельные классы или вся школа перейдут на удаленное обучение, родители детей, обучающихся дистанционно, не получат единовременное пособие по присмотру за ребенком. Если они не являются родителями именно заболевшего ребенка или не признаны контактными лицами, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Так, в самом начале учебного года на дистанционное обучение уже была вынуждена перейти Балтинавская средняя школа.

Родители заболевших детей или тех, кто входит в список контактных персон, могут рассчитывать на так называемое пособие по присмотру за ребенком на время пандемии Covid-19. Однако остальные, чьих детей "посадили" дома на время карантина, не имеют права на его получение.

Напомним, что в прошлом учебного году если здоровый ребенок в возрасте до 10 лет не посещал детский сад или школу из-за обстоятельств, связанных с вирусной инфекцией Covid-19, один из родителей мог получить разовое пособие.

В этом же году министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая Консервативная партия) только обещает обсудить возвращение к прежнему порядку. Но напоминает, что перед рассмотрением любое предложение должно быть одобрено рабочей группой, созданной министром финансов.