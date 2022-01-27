"Романтический период после холодной войны закончился". Что сказал в Сейме о России, Украине, ЕС и НАТО глава МИД Ринкевич

Сегодня в Сейме проходят традиционные ежегодные парламентские дебаты о внешней политике. В этот раз мероприятие — с участием первых лиц государства — проходит удаленно и в условиях международной нестабильности. Приводим выдержки из парламентской речи министра иностранных дел Эдгара Ринкевича ("Новое Единство"), в которой, как принято считать, дефинированы основные направления внешней политики официальной Риги.

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"Нет лучшей альтернативы членству в НАТО и ЕС"

"Ситуация с международной безопасностью опасно хрупкая. Недоверие между государствами и ценностный разрыв стали стали огромными. На развитие международной ситуации влияет геополитическое соперничество — противостояние демократии и авторитаризма. Увеличение неравенства и поляризации и обострение гибридных угроз", — так начал свое выступление Эдгар Ринкевичс. По его словам, "Россия проводит конфронтационно-ревизионистскую внешнюю политику, что в совокупности с концентрацией войск на границе с Украиной представляет угрозу для региона в целом, переживающего беспрецедентную в последние годы военную эскалацию"

"Романтический период после холодной войны закончился. Сейчас во многих частях мира наблюдается возрождение авторитарных режимов", — подчеркнул глава МИД. При этом Латвия, по словам Ринкевича, находится "в наиболее стабильном институциональном положении". Нет лучшей альтернативы нашему членству в НАТО и Европейском Союзе. Однако безопасность — это процесс, а не пункт назначения, который можно ослабить", — подчеркнул глава МИД.

О возможном вторжении РФ в Украину

"Русские больше всего восхищаются силой и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости", — такую цитату из Фултонской речи Уинстона Черчилля привел Эдгар Ринкевич. Эту речь, произнесенную 5 марта 1946 года, принято считать сигналом к началу холодной войны.

"Именно поэтому в случае вторжения в Украину Латвия решительно поддержит немедленное введение новых санкций против России. Мы и сейчас оказываем поддержку украинским вооруженным силам. Для безопасности и обороны всего Балтийского региона мы уже сегодня работаем над расширением и усилением силы НАТО в регионе", — подчеркнул Ринкевич.

В ближайшие годы Латвии следует увеличить финансирование обороны до 2,5% от ВВП. Важно повышать финансирование не только непосредственно обороны, но и внутренней безопасности. "Внутренняя и внешняя безопасность не отделимы", — подчеркнул Ринкевич.

О России. "Мы знаем своего соседа".

"У России есть цель возродить модель империи в ее исторических рубежах", — считает Эдгар Ринкевич.

"Россия является крупнейшим соседом Латвии и в то же время от нее исходят самые большие политические вызовы. Потому что у нас нет иллюзий — мы знаем своего соседа и на протяжении столетий испытали на себе поведение России, особенно жестокой она была по отношению к нашему народу в 20-м веке", — подчеркнул глава МИД. Сейчас, отметил Ринкевич, наблюдаются попытки России пересмотреть на международном уровне историческую роль Советского Союза, отвлекая внимания от совершенных им преступлений и незаконности.

"К сожалению, нет никаких признаков, что Россия в ближайшие годы изменит свои действия", — заявил глава латвийского внешнеполитического ведомства. Ранее он отметил, что латвийское общество должно быть готово к периоду долгой международной напряженности, который продлится ни неделю, ни месяц, а несколько лет.

В то же время Эдгар Ринкевич утверждает, что Латвия "все эти годы выступала за реалистический подход к отношения с Россией как в региональном, так и в глобальном масштабе". По мнению главы МИД, необходимо, "сохраняя твердую позицию в принципиальных вопросах сохранять в рамках международных организаций открытые каналы коммуникации".

"Иными словами говоря — хорошо разработанная стратегия сотрудничества с Россией не только возможна, но и необходима. Международный контроль вооружений, глобальные изменения климата, торговля, вопрос нераспространения ядерного оружия и разоружение Ирана — это только некоторые вопросы, по которым надо сотрудничать. Мы также готовы продолжать сотрудничества для решения существенных проблем нашего региона в формате Совета стран Балтийского моря", — такова позиция МИД Латвии.

О Северном потоке-2 — проект геополитического характера

"Позиция Латвии в отношении сдачи в эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 неизменна. Мы считаем, что это проект геополитического характера, который создает риски безопасности для Европейского союза и фактически повышает энергетическую зависимость от одного поставщика. И мы видим, что происходит сейчас с нашими ценами на энергоресурсы", — сказал Ринкевич: "Латвия будет следить, как к Nord Stream 2 применяться требования Газовой директивы ЕС.

Рост цен на энергоресурсы в Европе еще раз доказывает, что мы, как и остальные страны Балтии, должны как можно скорее реализовать начатые проекты, которые будут способствовать национальной энергетической независимости и диверсификации источников энергоснабжения".

О Европейском союзе: станет ли он един?

"Мы часто слышим из столиц ЕС, что Евросоюз тоже должен быть игроком глобального влияния. Если мы действительно хотим быть такими, мы должны, наконец, действовать как лидер как на Западных Балканах, так и в восточных и южных районах Европы. И это должны понимать и в Берлине, и в Мадриде, и в Париже, и в Риге, и в Брюсселе, и в Риме, и в других европейских столицах", — так романтично и уклончиво описал перспективы единой внешней политики ЕС Ринкевич.

Отдельно Ринкевич подчеркнул, что Латвия видит Великобританию, вышедшую из состава ЕС, одним из самых важных своих партнеров.

Также официальная Рига выступает за углубление отношений ЕС с постсоветскими странами — Украиной, Грузией, Молдовой.

О Китае. Это глобальный фактор.

"Китай — это не только Азиатско-Тихоокеанский регион, Китай — это еще и глобальный фактор. Китай продолжает укреплять свою самодостаточность и все чаще использует различные инструменты для достижения геополитических целей. Европейский союз и Латвия продолжат активно работать над защитой прав человека в Китае и поддержанием регионального и глобального баланса", — сказал глава МИД: "Прошлый год показал, что и Китай, и Россия хотят влиять на отдельные государства-члены Европейского Союза, поскольку это способ достижения их национальных интересов и геополитических целей. Латвия последовательно следует и будет проводить политику одного Китая. Мы готовы и дальше развивать конструктивное сотрудничество с Китаем, но не приемлем китайского давления на одно из государств-членов Европейского Союза, Литву. Мы считаем, что Европейский Союз должен более активно поддерживать стану-участника ЕС".

И об экономике: поддержка экспорта и никаких "грязных денег"

Внимание экономике глава МИД Латвии уделил лишь в самом конце речи, сказав следующее:

"Нам важно обеспечить поддержку растущим возможностям экспорта товаров и услуг. Для таких традиционных секторов латвийской экономики, как транспорт и логистика, туризм, деревообрабатывающая промышленность, машиностроение, производство продуктов питания, фармацевтика, включая освоение новых рынков и привлечение инвестиций, исходя из интересов предпринимателей и общества Латвии".

В Латвии есть важный финансовый сектор с хорошей репутацией и способностью финансировать проблемы латвийской экономики. В финансовом секторе нам необходимо дискутировать как о мерах по борьбе с легализацией незаконно полученных средств, так и о способах привлечения инвестиций. Много сделано в борьбе с "грязными деньгами", репутация нашей страны — восстановлена. Это оценили наши международные партнеры".