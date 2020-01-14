Роспуск Рижской думы: комиссия Сейма заслушала все "за" и "против", но ничего не решила

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма сегодня выслушала обоснование роспуска Рижской думы, предоставленное Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР), а также контраргументы Рижской думы.

До рассмотрения предложений, поданных ко второму чтению законопроекта о роспуске Рижской думы, депутаты не дошли. По словам председателя комиссии Мартиньша Бондарса, возможно, комиссия вернется к рассмотрению законопроекта на следующей неделе.

Как сообщалось, ранее парламент постановил перенести рассмотрение законопроекта о роспуске Рижской думы в окончательном чтении с 16 января на 13 февраля.

14 февраля завершится сбор подписей за референдум о приостановленных поправках, предусматривающих продление срока полномочий думы, которая может быть избрана в результате внеочередных выборов. К 13 февраля, возможно, будет известно примерное количество собранных голосов.

По словам министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, в случае роспуска Рижской думы внеочередные выборы могут состояться в конце апреля.