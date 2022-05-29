Российские самолеты у морской границы с Латвией сообщали о технических проблемах
Foto: Reuters/Scanpix

После вторжения России в Украину российские гражданские самолеты, летающие вдоль латвийской морской границы, стали чаще сообщать о террористических угрозах или технических проблемах. Об этом шла речь в программе Nekā personīga в эфире TV3 со ссылкой на наблюдения Агентства гражданской авиации.

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Директор Агентства гражданской авиации Марис Городцовс пояснил, что это делается с целью проникновения в воздушное пространство Латвии.

"Наблюдаем больше, чем обычно, случаев, когда гражданские самолеты из Российской Федерации сообщали о различных чрезвычайных ситуациях, чтобы войти в наше воздушное пространство. Также было несколько сообщений от российских гражданских самолетов о различных угрозах взрывов на борту", ​​— сказал Городцовс.

Он добавил, что в последнее время было получено необычно большое количество специфичных звонков с угрозами, что привело к задержкам рейсов, поскольку на такую ​​информацию приходилось реагировать во время проверок самолетов.

После начала войны в Украине диспетчеры воздушного пространства на латвийской границе над Балтийским морем наблюдали нарушения сигнала GPS. Это также замечалось и другими государствами Балтийского моря, сообщил Городцовс.

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