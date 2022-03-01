Российским пенсионерам в Латвии деньги перечислят до 19 марта

Деньги российским пенсионерам в Латвии будут переведены до 19 марта, сообщила агентству LETA директор департамента социального страхования Министерства благосостояния Сандра Стабиня.

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Она указала, что Государственное агентство социального страхования (ГАСС) в феврале получило денежный перевод из России, чтобы выплачивать российскую пенсию тем, кто получает пенсию в Латвии в соответствии с латвийско-российским соглашением о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Это соглашение действует с 2011 года.

Пенсии выплачиваются ежеквартально, и до 19 марта пенсии через ГАСС получат 10 992 российских пенсионера.

"По имеющейся у нас информации, Россия в настоящее время выполняет свои обязательства перед ними. Россия произвела платеж, которого хватит до середины мая. Если обязательства по каким-то причинам не будут выполняться, мы будем искать решения, как обеспечить людям средства к существованию", — сказал министр благосостояния Гатис Эглитис.

Следующий обмен информацией о выплате пенсий из России ожидается в мае.

При этом Стабиня указала, что ГАСС не располагает информацией о тех пенсионерах, которые получают на свои счета российские пенсии напрямую из Пенсионного фонда России. Это означает, что не все российские пенсионеры получают пенсию через ГАСС.

Учитывая санкции, наложенные на финансовый сектор России из-за войны на Украине, Минблаг будет работать над докладом правительству и предложит решения этого вопроса.