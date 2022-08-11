Российское посольство так и не поменяло табличку с адресом. Венская конвенция не позволяет штрафовать

Прошло пять месяцев с тех пор, как Рижская дума решила переименовать участок улицы Антонияс, где находится посольство Российской Федерации, в "улицу Независимости Украины". Но на здании посольства до сих пор не поменяли адресную табличку. Самоуправление не имеет права штрафовать посольство, так как этого не позволяет поскольку Венская конвенция о дипломатических отношениях, объяснили порталу DELFI в Рижской думе.

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Решение поменять название улицы Антонияс на участке между бульваром Калпака и улицы Николая Рериха Рижская дума приняла еще 10 марта. Подразумевалось, что в течение двух месяцев на участке должны быть размещены новые указатели, а в течение одного месяца Рижская дума должна сменить адреса объектов. Самоуправление своевременно изготовило таблички с названиями улиц и передало их в консульский отдел Министерства иностранных дел, чтобы тот попросил посольство РФ их установить.

Три месяца спустя после решения переименовать улицу посольство так и не выполнило просьбу – от этом рижское самоуправление сообщило министерству. В МИДе подтвердили, что в пределах своей компетенции коммуницируют с дипломатическими представительствами и официально проинформировали посольство России, а также отправили новые таблички с названием улицы.

Российское посольство в Латвии осведомлено о смене названия улицы и официального адреса посольства. Также посольство получило указания сменить адресные таблички.

"При этом на посольство России, как и на другие дипломатические представительства, распространяется дипломатический иммунитет, предусмотренный Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года. Вопрос решается, соблюдая положения Венской конвенции, ", — поясняют в МИД.

В министерстве добавили, что размещение табличек с названиями улиц в Риге входит в компетенцию самоуправления. Сама Рижская дума в ответ пользователю Twitter о смене табличек заявила, что "вопрос решается между Министерством иностранных дел и посольством".

Несмотря на то, что адресные таблички не изменились, порталу DELFI известно, что почтовые посылки посольство получает уже на новый адрес — на улицу Независимости Украины, 2.

Уже сообщалось, что решение переименовать участок улицы Антонияс, где находится посольство РФ в Латвии, было принято с целью поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также борьбу украинского народа за независимость.

Похожим образом поступили и в Вильнюсе — там улицу, на которой находится посольство России, переименовали в "улицу Героев Украины".