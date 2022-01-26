"Россия хочет восстановить советскую империю". Левитс высказался о ситуации у границ Украины

Россия своим нападением на Грузию в 2008 году и своей продолжающейся с 2014 года агрессией в отношении Украины демонстрирует свое намерение восстановить советскую империю, которая рухнула в 1990-1991 годах, благодаря стараниям угнетенных наций получить свободу, считает президент Латвии Эгилс Левитс.

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Политик выступил с докладом об угрозах российской агрессии в отношении Украины и требованиях к НАТО.

Президент указал, что в последние недели Россия значительно усилила угрозу военного вторжения в Украину. Ее риторика крайне агрессивна, без какого-либо уважения к суверенитету другой страны и международным правам.

Новое измерение агрессивной риторики России представляет собой именно прямую ультимативную угрозу для НАТО и его членов, считает Левитс. Он указал, что требования России включают и вывод сил НАТО из 14 стран-членов альянса, которые вступили в организацию после 1997 года, и гарантии того, что НАТО не будет расширяться.

"Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее агрессия против Украины, которая длится с 2014 года, демонстрирует намерение возобновить советскую империю, рухнувшую в 1990-1991 годах благодаря попыткам угнетенной нации восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в категориях империализма 19-го века, когда величие страны измерялось размером захваченных территорий, а Европа была поделена на сферы интересов великих держав", — подчеркнул Левитс.

Он указал, что НАТО, как самая сильная организация по обороне демократических стран, и Европейский союз (ЕС), как сильнейшее экономическое и демократическое объединение, основаны на взаимной солидарности. И НАТО, и ЕС готовы защищать свои ценности.

Как бы Россия не старалась, повернуть колесо истории вспять невозможно, считает Левитс. Президент подчеркнул, что способ российского мышления и основанные на нем требования к НАТО, странам-членам альянса и Украине неприемлемы.

"Сферам влияния или зонам привилегированных интересов нет места в современной Европе и мире. Это противоречит мировому порядку, определенному Уставом ООН, международным правам, правам народов на самоопределение, основным принципам демократии. У каждого государства есть право самому выбирать свою оборонную политику, своих союзников и организации, в которые вступать. Страна, которая ведет себя агрессивно и хочет вернуть утраченные времена, не укрепляет доверие своих соседей", — говорится в докладе президента.

Левитс подчеркнул, что диалог западных союзников с Россией с целью попытки деэскалации ситуации желателен, однако высказанные РФ требования не могут быть основой для этого диалога и даже не подлежат обсуждению. Есть возможности искать в диалоге отдельные точки соприкосновения, например, вопросы по контролю за вооружением и предотвращению инцидентов.

По словам Левитса, Латвия высоко оценивает открытость и консультации США с союзниками о переговорах с Россией.

Президент подчеркнул, что любая агрессия против другой страны не является незначительной. Для предотвращения российской агрессии, цене, которую должна будет заплатить РФ, следует быть больше выгоды. Это значит, что ответ США, НАТО и ЕС, особенно в области санкций, должен быть единым и непредотвратимым. Единый Запад во всех сферах сильнее России, уверен Левитс.

Он считает, что ответ должен быть решительным и включать в себя поставку оружия и военной техники Украине, и экономические санкции в отношении России, и передислокацию военных подразделений НАТО в границах государств-членов. Левитс также приветствует готовность США укрепить оборону на восточном фланге альянса.

"Мы, латыши, понимаем чувства украинского народа. Латвия солидарна с Украиной. Любая угроза независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины неприемлема. Латвия всегда будет отстаивать суверенные права Украины на определение пути развития своего государства", — указал политик.

Президент напомнил, что Латвия поддерживает жесткие и эффективные санкции против России, если она вторгнется в Украину. Как и США, Великобритания, Польша, Литва, Эстония и другие члены НАТО, Латвия готова оказать Украине военную помощь, направить ей зенитно-ракетные комплексы и другую технику.

Принимая во внимание международную ситуацию, Левитс призывает правительство и Сейм продолжить обсуждение вопросов укрепления обороноспособности, уделяя особое внимание развитию отечественной оборонной промышленности. Не менее важно повысить устойчивость к гибридным атакам и укрепить сферу кибербезопасности, а также повысить энергетическую независимость.

Левитс считает, что каждый гражданин Латвии может внести свой вклад в защиту нашей страны, поэтому особо напоминает о возможности вступить в "Земессардзе" и призывает сделать это.