Россия почти запрещает авиасообщение с ЕС, airBaltic придется закрывать рейсы

В полночь 16 марта Россия ограничит пассажирские авиаперевозки в страны Европейского союза. Авиакомпании airBaltic придется отказаться от ряда рейсов, сообщает портал Lsm.
Попасть в ЕС (а также в Швейцарию и Норвегию) на самолете из России можно будет только регулярным рейсом с терминала F московского аэропорта Шереметьево или на чартерном рейсе, если он везет в РФ граждан России или граждан ЕС в обратном направлении.
airBaltic летает из Риги в Москву и Санкт-Петербург. Вероятно, эти рейсы придется отменить.
Авиаперевозчик "Белавиа" также отменяет полеты на пораженные эпидемией Covid-19 территории, в том числе в Латвию, сообщила компания.