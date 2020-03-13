Россия почти запрещает авиасообщение с ЕС, airBaltic придется закрывать рейсы

В полночь 16 марта Россия ограничит пассажирские авиаперевозки в страны Европейского союза. Авиакомпании airBaltic придется отказаться от ряда рейсов, сообщает портал Lsm.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Попасть в ЕС (а также в Швейцарию и Норвегию) на самолете из России можно будет только регулярным рейсом с терминала F московского аэропорта Шереметьево или на чартерном рейсе, если он везет в РФ граждан России или граждан ЕС в обратном направлении.

airBaltic летает из Риги в Москву и Санкт-Петербург. Вероятно, эти рейсы придется отменить.

Авиаперевозчик "Белавиа" также отменяет полеты на пораженные эпидемией Covid-19 территории, в том числе в Латвию, сообщила компания.