Россию вычеркиваем. Как меняется повседневная жизнь латвийцев из-за событий на Украине

Латвийские компании одна за другой избавляются от всего российского: магазины зачищают полки с продуктами, аптеки убирают лекарства, из эфира пропадают телеканалы, а из киосков — российская пресса. При этом многие в черный список заносят и белорусскую продукцию, указывая, что эта страна с агрессором заодно, а кто-то в знак поддержки Украины обещает увеличить удельный вес продукции именно этой страны. Delfi рассказывает, как уже сейчас меняется повседневная жизнь латвийцев из-за событий на Украине.

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Торговые сети: прощай, "Аленка"!

Отныне товары российского производства будут исключены из ассортимента почти 300 магазинов Rimi в Литве, Латвии и Эстонии, а также будет прекращен их импорт от международных дистрибьюторов.

Компания начала информировать поставщиков об этом решении, и уже в четверг, 24 февраля началось изъятие российской продукции с полок магазинов. "Количество произведенных в России товаров в магазинах Rimi не превышает 1% от общего ассортимента. Однако решение приостановить торговлю российской продукцией — символический шаг с четким посылом: мы против военной агрессии и проявляем солидарность с украинцами среди наших клиентов и сотрудников", — подчеркнул председатель правления Rimi Latvija ВалдисТурлайс.

Аналогичное решение приняла и Maxima. Причем там с полок магазинов пропадут не только российские, но белорусские товары. Компания приостановила их закупку и приняла решение убрать эти товары из ассортимента магазинов.

"Процент товаров, произведенных в России, составляет очень небольшую часть от общего ассортимента продуктов Maxima Latvija. Наш прежний опыт в условиях пандемии Covid-19"

позволил убедиться, что при необходимости латвийские производители могут предоставить полноценные запасы товаров и заменить также ассортимент импортных товаров", — говорится в сообщении компании.

На следующий день торговая сеть Elvi также заявила о том, что прекращает торговлю российскими товарами. Закупка новых партий продуктов приостановлена. Те товары, что уже выставлены на полки, будут распроданы. Также в компании отметили, что не планируют блокировать те латвийские компании, капитал которых включает в том числе российские инвестиции. "Мы понимаем, что в условиях открытой экономики российские предприниматели инвестировали свой капитал во многие латвийские продовольственные предприятия, которые работают на нашей земле, платят налоги и дают рабочие места. Поэтому на данный момент блокировка таких компаний не рассматривается. Очень важно сохранить экономическую стабильность наших жителей", — отметила коммерческий директор Elvi Лайла Вартукаптейне.

К бойкоту присоединилась и сеть top! Директор по маркетингу SIA Iepirkumu grupa Илзе Приедите сообщила, что, учитывая тот факт, что Россию поддерживает Беларусь, товары этой страны также больше не будут поставляться. По ее словам, продукция этих двух стран составляет примерно 3% от общего ассортимента. Для того, чтобы поддержать Украину, предприятие рассматривает возможности увеличить ассортимент продукции украинских производителей.

Объединение предприятий SIA Latvian Retail Management, которая представляет сети розничной торговли Citro и Eldo также начало переговоры о прекращении торговлей российскими и белорусскими товарами. В этом заверил председатель правления предприятия Имант Келмерс. Торговая сеть Mego также начала процесс прекращения поставок из России, заявил представитель сети Игорь Шихман. То же самое, по словам коммерческого директора Антры Плесе-Лайзане сделала и торговая сеть Aibe — здесь не будут продаваться как российские, так и белорусские товары.

Печатные издания: без российской прессы



Розничная сеть магазинов Narvesen Baltija на фоне нападения России на Украину приняла решение прекратить любое сотрудничество с предприятиями из России и Беларуси.

Закупки товаров были прекращены 25 февраля. С 28 февраля на полках киосков больше не будет напитков, закусок, а также печатных изданий из упомянутых стран. Латвийские печатные издания на русском языке останутся.

Телеканалы: большая зачистка



В ночь на субботу, 26 февраля телекоммуникационный оператор Tet отключил каналы "ПБК Эстония", "МирTV", "THT", "Пятница International", "THT4 International", "CTC Baltics", "RTVi", "THT Music", "КХЛ", "Авто Плюс", "Наука", "Перец!", "РБК", "1+2", "Моя Планета", "Домашний".

Решение коснулось тех каналов, владельцы которых или должностные лица связаны с правительством России, попали под международные санкции или о статусе которых на данный момент нет возможности получить полную информацию.

На русском языке клиентам по-прежнему будут доступны такие каналы как "8TV", "Дождь" (TV Rain), "UATV" (Ukraina), "Current Time" ("Настоящее Время"), "Duo 7", "3+", а также каналы с переводом на русский язык — "Fox", "Discovery", "Euronews" и другие.

В свою очередь, Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял в пятницу решение приостановить работу программы "Беларусь 24" и аннулировать разрешение на ретрансляцию телеканалам "ПБК Эстония" и "ПБК Литва".

Лекарства и косметика



В знак солидарности с Украиной оптовый торговец Magnum Medical и аптечная сеть Apotheka прекращают торговлю российским и белорусскими медикаментами. Произведенные в России и Беларуси лекарства, пищевые добавки и косметические средства в пятницу изымаются из 120 аптек Apotheka и снимаются с онлайн-продаж. Для всех этих средств будут предложены альтернативы. Также эти товары больше нельзя будет заказать у оптового торговца лекарствами — компании Magnum Medical.



Денежные переводы с задержками и ограничениями



Из-за военных действий на Украине, противоречивой информации о возможном исключении России из SWIFT, многие латвийцы задались вопросом: смогут ли они получать и отправлять деньги в в Российскую федерацию, а также Украину и Белоруссию.

В банке SEB в настоящий момент действуют ограничения на денежные переводы в и из России и Беларуси — перечисления в и из указанных регионов могут потребовать больше времени или вообще быть невозможны.

Swedbank не ограничил перечисления на Украину, Россию или Белоруссию. Но, так как ситуация постоянно меняется, клиентам, нужно следить за актуальной информацией на сайте банка.

Citadele не ограничил платежи из Украины, но, учитывая торговые ограничения и санкции ЕС, также углубленно анализирует платежи, которые связаны с Россией, ДНР и ЛНР.

Банк Luminor продолжает работать в обычном режиме. Платежи в Россию и из России не остановлены, но клиенты могут столкнуться с задержками. Также больше времени занимают платежи из или в Украины, Белоруссии.

Воздушное сообщение: пока можно, но осторожно



Национальная авиакомпания airBaltic из-за закрытия воздушного пространства до 13 марта отменяет все рейсы в Украину. Безопасность наших пассажиров и сотрудников является главным приоритетом для airBaltic. airBaltic оценивает текущую ситуацию перед каждым рейсом и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic является гибкой авиакомпанией и готова корректировать свой график полетов по мере необходимости", — говорится в сообщении авиакомпании.

Всем пострадавшим пассажирам предлагается проверить свое бронирование на нашем веб-сайте для получения возмещения или по телефону +371 67280422, чтобы забронировать рейс, доступный после 13 марта.

Латвия постоянно анализирует ситуацию, чтобы обеспечить безопасные полеты латвийских авиакомпаний в воздушном пространстве других стран, в том числе следит за ситуацией с безопасностью в российском воздушном пространстве. Представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев заявил, что в настоящее время полеты самолетов с российской регистрацией в латвийские аэропорты и из них, а также использование латвийского воздушного пространства не представляют угрозы для безопасности гражданской авиации и безопасность, и оснований для ограничения использования воздушного пространства Латвии нет.

О закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний речи пока не идет. Решение будет принято совместно с коллегами из ЕС, отметил в пятницу министр сообщения Талис Линкайтс.

От сотрудничества отказываются крупные предприятия



Крупнейшее латвийское деревообрабатывающее предприятие Latvijas finieris в связи с нападением России и Беларуси на Украину поменяет свои логистические цепочки и прекратит сотрудничество с компаниями из России и Беларуси. Об этом представители компании сообщили на своей странице в Facebook.

В связи с российским вторжением на Украину сотрудничество АО Dobeles dzirnavnieks с Россией больше невозможно, заявил председатель правления предприятия Кристап Амсилс. По его словам, Dobeles dzirnavnieks не зависит от импортно-экспортных операций с Россией. "Да, у нас есть опыт экспорта в Россию, но в незначительных количествах и с очень нерегулярными поставками", — сказал Амсилс.