Рост цен на коммунальные услуги: за год природный газ подорожал на 51%

Наибольшее влияние на инфляцию в Латвии связано с коммунальными услугами, в сфере которых в 2021 году наблюдались изменения цен.

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Средний уровень цен на товары и сервисы, которые связаны с жильем, увеличился на 16% в связи с повышением цен на некоторые коммунальные услуги. Наиболее значительный рост цен в течение года был на электроэнергию, тепло и природный газ.

Выросли цены на твердое топливо, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья, аренду жилья, вывоз мусора, услуги по управлению жилищным фондом, водоснабжение.

За год природный газ подорожал на 51,3%, электричество стало стоить дороже на 32,7%, отопление — на 21,9%. Тем временем, цена за вывоз мусора повысилась на 5,3%, водоснабжение подорожало на 1,6%, а канализация — на 0,7%.