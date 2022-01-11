Рост цен на коммунальные услуги: за год природный газ подорожал на 51%
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Наибольшее влияние на инфляцию в Латвии связано с коммунальными услугами, в сфере которых в 2021 году наблюдались изменения цен.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Средний уровень цен на товары и сервисы, которые связаны с жильем, увеличился на 16% в связи с повышением цен на некоторые коммунальные услуги. Наиболее значительный рост цен в течение года был на электроэнергию, тепло и природный газ.

Выросли цены на твердое топливо, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья, аренду жилья, вывоз мусора, услуги по управлению жилищным фондом, водоснабжение.

За год природный газ подорожал на 51,3%, электричество стало стоить дороже на 32,7%, отопление — на 21,9%. Тем временем, цена за вывоз мусора повысилась на 5,3%, водоснабжение подорожало на 1,6%, а канализация — на 0,7%.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола