Рост цен на отопление и воду: рижан призывают выразить свое мнение о повышении тарифов

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) призывает жителей высказать мнение о повышении тарифов Rīgas siltums на тепловую энергию на 6,7%, сообщили представители SPRK.

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20 декабря 2021 года SPRK получила проект тарифов на тепловую энергию от Rīgas siltums и сейчас занимается его оценкой. Новый проект представлен с учетом изменения баланса тепловой энергии и затрат на обеспечение услуги теплоснабжения.

В проекте рассчитано увеличение окончательного тарифа — оно планируется в размере 6,7% по сравнению с нынешним окончательным тарифом на тепловую энергию. Сейчас Rīgas siltums применяет окончательный тариф на услуги теплоснабжения в размере 66,76 евро за мегаватт-час.

Проект связан с изменением баланса тепловой энергии предприятия, ростом цен на топливо (природный газ, щепа) и остальными изменениями стоимости на прочие услуги теплоснабжения. В проект включены затраты на производство, передачу и распределение тепловой энергии, а также торговые расходы, тарифы на эти услуги установлены соответственно.

Rīgas siltums представил полный проект тарифов. Во время проверки SPRK будут проверены все затраты коммерсанта. Срок оценки и принятия решения — 120 дней. Если комиссия запросит дополнительную информацию срок рассмотрения будет приостановлен. Он будет возобновлен, когда предприятие предоставит информацию SPRK.

Комиссия обращает внимание на то, что рассчитанный и представленный предприятием проект тарифов может быть изменен во время рассмотрения, например, уточнены расходы. В результате утвержденные SPRK тарифы могут отличаться от представленных Rīgas siltums, в том числе, в момент вступления тарифов в силу.

SPRK призывает жителей ознакомиться с резюме проекта и присылать свои предложения и рекомендации комиссии или Rīgas siltums, написав на адрес электронной почты sprk@sprk.gov.lv или siltums@rs.lv.

Также ожидается повышение тарифов на водоснабжение. Оно связано с ростом затрат на электроэнергию, тепловую энергию и газ и повышением других эксплуатационных расходов, износа основных средств и списанными нематериальными активами, а также сокращением объемов водохозяйственных услуг.

С момента утверждения действующих тарифов Rīgas ūdens приступило к реализации двух проектов развития водного хозяйства, софинансируемых Фондом кохезии Европейского Союза, которые планируется завершить 31 декабря 2023 года.

Согласно представленному проекту общее повышение тарифа на услуги водоснабжения планируется в размере 0,36 евро/м3 (без учета НДС), по сравнению с действующими тарифами, утвержденными SPRK в 2018 году.

Жители могут ознакомиться с резюме проекта и прислать свои предложения комиссии или Rīgas ūdens, написав на адрес электронной почты sprk@sprk.gov.lv или office@rigasudens.lv.

Ранее сообщалось, что тарифы на тепловую энергию могут с 1 марта вырасти на 6,7%.