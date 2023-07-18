Рождаемость падает: за пять месяцев в Латвии зарегистрировано на 15% меньше новорожденных
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По предварительным данным Центрального статистического управления, за первые пять месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 5770 новорожденных, что на 15% или 1022 новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

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За пять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 2966 мальчиков, что на 504 меньше, чем за соответствующий период 2022 года, и 2804 девочки, что на 518 меньше.

В мае в Латвии зарегистрировано 1202 новорожденных, что на 15,2% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года, в том числе 629 мальчиков и 573 девочки.

При этом за первые пять месяцев 2023 года в Латвии зарегистрировано 12 163 смерти, что на 10,5% или на 1 430 меньше, чем за первые пять месяцев 2022 года, когда было зарегистрировано 13 593 смерти.

Количество умерших, зарегистрированных за первые пять месяцев текущего года, превысило количество родившихся на 6 393 человека, а количество смертей за соответствующий период прошлого года превысило количество родившихся на 6 801 человек.

За первые пять месяцев 2023 года в Латвии было зарегистрировано 2862 брака, что на 0,6% или на 16 браков меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В этом году на 1 июня население Латвии составляло 1,883 миллиона человек.

Уже сообщалось, что в 2022 году в Латвии был самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 15 954 новорожденных, что на 8,4% или 1466 новорожденных меньше, чем в 2021 году.

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