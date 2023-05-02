РСЛ и "Партия центра" создали политическое объединение "Основа". В его правление войдут Жданок и Митрофанов

Русский союз Латвии во главе с депутатом Европейского парламента Татьяной Жданок и депутатом рижской думы Мирославом Митрофановым вместе с "Партией центра" (ПЦ) создали политическое объединение "Основа" (Pamats).

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Как указано в регистре политических партий, в состав правления объединения войдут Юрис Алексеев (РСЛ), Митрофанов, Анджей Зданович (ПЦ) и Жданок.

Митрофанов пояснил агентству LETA, что объединение будет представлять востребованные сейчас левоцентристские интересы.

В настоящее время в латвийском парламенте представлено слишком много правых партий, и только "Прогрессивные" являются левой политической силой.

Принимая во внимание, что по мере ухудшения ситуации в обществе и экономике Латвию опережают не только соседние страны, но и другие государства-члены Европейского союза, которые ранее от Латвии в развитии, модель развития страны должна быть изменена, считает политик.

Митрофанов пока не сказал, с какими партиями возможно сотрудничество, так как сами партии должны решить, вступать ли в новое объединение.

Он отметил, что, например, в социал-демократической партии "Согласие" есть политики левой ориентации, однако у "Согласия" сейчас имеются проблемы и предстоит много работы для их решения.

Митрофанов добавил, что ближе к концу года планируется провести исследование о начале подготовки к следующим выборам: станут ли партии делать это отдельно или же выступят вместе как объединение.

Как сообщалось, РСЛ совместно с ПЦ решили сформировать новое объединение, целью которого стало бы в том числе возрождение традиций партии "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ).